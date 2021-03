La tablette Samsung Galaxy Tab S7 baisse à 537 € chez Amazon

Grâce à une belle réduction proposée par Amazon et à une ODR de 100 € le prix de la tablette Samsung Galaxy Tab S7 passe de 719 € à 537 € soit une réduction de 182 €.

Remise + ODR 100 € sur la Samsung Galaxy Tab S7

Avec cette remise et cette ODR de 100 €, la Samsung Galaxy Tab S7 devient plus accessible pour votre portefeuille puisque son prix final est dorénavant de 537 €. Toutefois pour obtenir votre remboursement de 100 € il faudra remplir le bulletin de participation, le retourner et fournir les documents nécessaires. Ainsi vous aurez jusqu’au 31 mars pour acheter le produit concerné et jusqu’au 14 avril pour renvoyer vos documents demandés. Si votre dossier respecte les critères vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 3 semaines à compter de la date de validation de votre dossier

La Samsung Galaxy Tab S7 possède un écran de 11 pouces, IPS LCD avec un mode 120 Hz. Avec son processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm et ses 6 Go de mémoire vive vous n’aurez aucun souci pour faire tourner vos applications préférées ainsi que vos jeux favoris. Le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6 sont présents.

Le son est correct grâce aux 4 haut-parleurs AKG ce qui vous permettra de visionner vos séries sur votre tablette. L’autonomie est tout à fait satisfaisante grâce à sa batterie de 8000 mAh qui offre jusqu’à 15 heures de fonctionnement.

Si votre budget est moindre la tablette Lenovo P11 est à 259 € chez Rue du Commerce.