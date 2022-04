La télévision Philips LED UHD 4K 65 pouces passe à moins de 600 €

Si vous devez changer votre télévision, c’est le moment d’en profiter car chez Cdiscount ce modèle LED UHD 4K 65 pouces est en promotion. En effet il est actuellement à 599,99 € au lieu de 924 € soit une belle économie de 324 €.

Le téléviseur Philips LED UHD 4K 65 pouces est à bas prix

Pour profiter de cette affaire chez Cdiscount c’est le moment de bénéficier de ce bon plan. En effet, le téléviseur Philips LED UHD 4k 65 pouces voit son prix chuter et passer à moins de 600 € soit à 599,99 € précisément. Si vous voulez sauter le pas, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce produit.

Cette télévision d’une diagonale de 65 pouces est compatible 4K, HDR10+ et Dolby Vision/Atmos. Côté design, la finesse de son écran et son cadre en métal lui permettront de se marier parfaitement avec tous les intérieurs. A noter qu’elle est idéale pour les gamers grâce au taux de rafraichissement variable de l’image (VRR), votre expérience de jeu sera fluide et plus stable.

Côté connectique, il y a un port antenne TV, trois ports HDMI, un port ethernet, deux ports USB, un port optique et un port jack. Dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions.