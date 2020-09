La Tesla Model 3 pourrait bénéficier d’améliorations majeures

Tesla, selon une source crédible, aurait prévu de nombreuses améliorations pour son Model 3, sorti en 2017. Le modèle le plus vendu par la firme d’Elon Musk bénéficierait de certaines pièces et fonctionnalités des Model Y.

Photo d’une Tesla Model 3. Crédits : Pixabay

D’après ces informations, il s’agirait de modifications implantées sur les modèles fabriqués en Chine. Aucune précision n’a été donnée sur ceux produits par l’usine de Fremont. La logique voudrait que certaines de ces améliorations soient également appliquées de manière globale. Ces changements devraient améliorer les Model 3 de façon significative, en empruntant quelques caractéristiques des Model Y. La liste complète des nouveautés reste cependant à confirmer.

De nombreuses améliorations

Ces améliorations seraient nombreuses. La source chinoise, crédible pour avoir prédit d’autres actions passées de Tesla, en énumère un certain nombre. On compte notamment un nouveau volant, une « console centrale 2.0 », de nouvelles lumières avant et arrière, un hayon électrique, de nouvelles fenêtres à double vitrage et une nouvelle pompe à chaleur octovalve accompagnée d’un nouvel aménagement du coffre.

Le cas de la pompe à chaleur a déjà été évoqué par Elon Musk en Juillet dernier, et corroboré par une commande confirmée de 450000 pièces livrées à l’usine Tesla de Shanghai, où les modèles 3s sont assemblés. Le changement de la pompe, du hayon (très demandé par les consommateurs) et de la finition seraient attendus pour le marché international. Concernant le double vitrage, cela pourrait être une tentative de Tesla d’améliorer les caractéristiques NVH du modèle 3s, souvent critiquées. Elon Musk avait également mentionné ce point récemment. Selon lui, Tesla travaillait déjà sur la réduction du bruit dans la cabine, ainsi que son isolation thermique. Le double vitrage est aujourd’hui un standard pour de nombreux véhicules de luxe, mais reste une option sur la plupart des modèles plus communs. Cela laisse présager de bonnes choses pour le modèle 3, dans l’attente d’une communication officielle de Tesla

La Tesla Model Y est largement mieux conçue que la Model 3

Source : Insideevs