La Tesla Model S restylée de nouveau aperçue sur la route

La nouvelle Tesla Model S retylée a de nouveau été aperçue sur les routes de Californie par Ryan Levenson de la chaîne YouTube The Kilowatts. Le nouveau design de la voiture lui donne un look plus agressif.

Pour l’instant, le youtubeur ne sait pas exactement s’il s’agit de la nouvelle Model S retylée ou si ce véhicule est une version Plaid, mais d’après ses observations, la première possibilité semble la plus probable.

Tesla Model S restylée – Crédit : The Kilowatts

Depuis l’été dernier, nous savons que Tesla travaille activement à la refonte de sa Tesla Model S. Jusqu’à présent, Tesla n’avait pas donné beaucoup d’indices sur les changements qu’il prévoyait pour son véhicule le plus haut de gamme. Cependant, le youtubeur The Kilowatts avait réussi à repérer la nouvelle Tesla Model S près de l’usine de Fremont au début du mois.

Tesla Model S : un nouveau design plus imposant

Les différentes prises de vues nous ont permis d’apercevoir quelques changements au niveau du design de la voiture. En effet, on remarque que la nouvelle Tesla Model S possède une prise d’air centrale plus grande à l’avant, un diffuseur frontal, de nouveaux phares antibrouillard ainsi que de nouvelles roues plus larges, qui entraînent l’élargissement des garde-boues.

Ensuite, on peut noter un nouveau pare-chocs arrière, la suppression des parties chromées, un nouveau clignotant orange ainsi que des disques et étriers de freins potentiellement plus grands. En plus du nouveau design, on espère que Tesla va améliorer l’autonomie de sa Tesla Model S et s’aligner sur ses nouvelles concurrentes comme la NIO ET7, qui promet jusqu’à 1000 km d’autonomie. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand est-ce que Tesla compte dévoiler cette nouvelle version de sa Model S, mais elle arriverait courant 2021.

En parallèle, Tesla travaille également sur la Tesla Model S Plaid, qui sera son véhicule le plus puissant en attendant la Tesla Roadster. En effet, celle-ci disposera de 840 kilomètres d’autonomie. De plus, le bolide pourra abattre le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes et atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. Comme l’annonce le site internet de Tesla, cette version haut de gamme à trois moteurs sera commercialisée en France fin 2021 au prix de 139 990 euros.

Source : The Kilowatts