La trilogie GTA remasterisée vient de sortir, Netflix se perfectionne, de l’oxygène sur la Lune, c’est le récap’ du jour

Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition vient de sortir et certaines stigmatisations font scandale, Netflix augmente sa qualité d’image et offre une meilleure compression grâce au codec AV1, l’oxygène contenu à la surface de la Lune pourrait faire vivre 8 milliards de personnes sur Terre pendant environ 100 000 ans, c’est le récap’ du jour.

GTA San Andreas remasterisé n’est pas du goût de tout le monde

Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition vient de sortir mais certains scenarios ne passent pas. En effet, avec un personnage gay beaucoup trop stéréotypé et des scènes qui banalisent et stigmatisent l’homosexualité, la communauté LGTB et d’autres joueurs crient au scandale. Malgré les critiques, le jeu est de qualité et régalera les fans de la trilogie légendaire.

Image extraite de GTA – Crédits : rockstar

Netflix propose une meilleure qualité pour un débit inférieur

Le codec AV1 utilisé par Netflix sur certains de ses titres sur Android depuis l’année dernière est désormais compatible avec la PS4 et quelques modèles de Smart TV dont vous trouverez la liste complète dans notre actu. Ce format vidéo offre une meilleure qualité d’image moins pixelisée pour une compression d’image équivalente, voire supérieure au MPEG4 et HEVC. La plateforme de streaming a expliqué vouloir multiplier le nombre d’appareils compatibles avec le streaming AV1 et a déclaré « […] Encore une fois, les équipes de Netflix s’engagent à offrir la meilleure qualité d’image possible à nos membres. »

Netflix rend disponible ses contenus en AV1 – Crédits : OpenClipart-Vectors/Pixabay, AV1, Netflix

De l’oxygène sur la Lune en quantité suffisante pour 100 000 ans de vie sur la Terre

Une étude récente a révélé que l’on trouve de l’oxygène dans la composition du régolithe, une épaisse couche de roche et de poussière fine de la surface lunaire, à hauteur de 45%. La startup belge Space Applications Services a annoncé son projet d’envoyer trois réacteurs sur la Lune afin de créer de l’oxygène par électrolyse. L’agence spaciale australienne a quant à elle déjà signé un accord avec la Nasa pour envoyer un rover pour collecter des roches lunaires et éventuellement en récupérer l’oxygène respirable. La conquête de la Lune et de ses ressources est bien en marche.

