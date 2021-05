La trottinette électrique française Surpass 8 Pro est à 179 € chez Cdiscount

Les trottinettes Xiaomi bénéficient régulièrement de remises mais elles ne sont pas les seules sur le marché. La trottinette électrique Surpass 8 Pro est actuellement à 179 € chez Cdiscount, un petit prix qui va vous permettre de vite la découvrir.

Trottinette électrique Surpass 8 Pro à prix réduit

La marque Surpass est une marque française qui propose des cycles, des vélos électriques ainsi que des trottinettes électriques. A un prix raisonnable pour ce type de produit, c’est le moment d’effectuer votre commande et de découvrir la marque française Surpass.

Cette trottinette a donc de nombreux atouts à vous faire découvrir. Avec son puissant moteur de 350 W, elle offre une autonomie maximale de 25 km pour une personne de 70 kilos en moyenne avec une vitesse maximum de 25km/h. Son poids est de 12 kilos seule et elle peut porter une personne de 120 kilos maximum. La dimension des pneus est de 8 pouces et il faut compter entre 4 et 6 heures pour une recharge.

Concernant le design, elle est en aluminium et en acier avec un plateau recouvert d’un grip antidérapant. Elle est conçue pour résister à la pluie et son double freinage vous permettra de rouler plus en sécurité.

Pratique, car pliable et légère, vous pourrez facilement l’embarquer avec vous dans les transports en commun par exemple ou à votre travail.