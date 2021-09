La trottinette électrique Surpass 8 Pro passe à 179,99 €

Si actuellement vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique à un prix raisonnable c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Cdiscount, la trottinette électrique Surpass 8 Pro est à 179,99 € seulement.

Trottinette électrique Surpass 8 Pro est à 179,99 € chez Cdiscount

Grâce à cette offre valable chez Cdiscount, vous allez pouvoir acheter la trottinette électrique Surpass 8 Pro au prix de 179,99 €. Bonne nouvelle supplémentaire, sachez que la livraison vous sera offerte même pour un envoi à votre domicile. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques détails concernant les caractéristiques techniques du produit.

La Surpass 8 Black Edition est équipé de deux pneus de 8 pouces et d’un moteur de 350 Watts. Le guidon est réglable en hauteur, un phare LED est placé à l’avant ainsi qu’un feu à l’arrière et des réflecteurs latéraux avant et arrière. Il y a également un garde-boue à l’avant et à l’arrière, un avertisseur sonore et un grip antidérapant. Comme toutes les trottinettes, elle peut rouler jusqu’à 25 km/h et possède une autonomie maximale de 25 km/h pour une personne de 70 kilos maximum. Il faudra compter entre 4 et 6 heures pour recharger la trottinette.

Si votre budget est plus important, sachez que la trottinette Xiaomi Mi Pro 2 Mercedes est à 599 € chez Boulanger.