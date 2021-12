La trottinette électrique Xiaomi Essential FR Mi Electric Scooter est à seulement 288 €

Si vous voulez éviter de prendre votre voiture et ainsi passer moins souvent à la pompe, voici un achat qui devrait vous intéresser. En effet, la trottinette électrique est une bonne solution et actuellement la Mi Electric Scooter Essential FR de Xiaomi est à seulement 288 €.

La trottinette électrique Xiaomi est petit prix

Vous voulez vous passer de votre voiture, mais vous voulez également éviter la galère des transports en commun ? Voici une alternative qui s’offre à vous : la trottinette électrique. Si vous avez déjà étudié vos différentes options et qu’elle semble être celle correspondant à vos attentes, voici une offre à ne pas rater.

Actuellement, chez Electro Dépot, la trottinette électrique de Xiaomi bénéficie d’un prix très attractif et passe donc à 288 € au lieu de presque 350 €. A ce tarif, cette trottinette pourra vous emmener partout à une allure de 20 km/h maximum. Elle peut transporter une personne pesant 100 kilos maximum et elle pèse elle-même 12 kilos. Sachez qu’elle est pliable, ce qui vous permettra de la ranger discrètement une fois sur votre lieu de travail. Elle dispose de 3 modes de vitesse : piéton, standard et sport.

Toutefois, si vous souhaitez connaître les autres marques sur ce marché, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures trottinettes électriques avant de faire votre choix.