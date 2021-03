La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S est à 275 € à la Fnac

Si actuellement vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique c’est le moment de profiter de ce bon plan. À la Fnac la trottinette Xiaomi Mi Scooter 1S est à 275 € au lieu de 399 €.

Xiaomi Mi Scooter 1S la trottinette à prix réduit chez La Fnac

Cette trottinette électrique, modèle intermédiaire de la marque Xiaomi bénéficie d’un prix très correct à la Fnac, si vous cherchiez ce modèle à acheter c’est donc le moment d’en profiter.

Bien évidemment elle a de nombreux atouts comme son confort qui est amplifié par son large plateau et son régulateur de vitesse mais aussi des finitions qui sont d’un bon niveau. La marque en a d’ailleurs profiter pour effacer de vieux défauts présents sur les modèles précédents. Malheureusement elle a aussi des axes d’amélioration qui sont à prendre en considération comme son poids et son côté encombrant ainsi que son autonomie limitée de 20/25 km. A savoir que c’est un modèle à éviter si vous devez prendre des transports en commun par exemple car elle est lourde et assez difficile à manier. Elle sera plus à l’aise sur de grandes pistes cyclables que sur des circuits urbains.

La Fnac propose donc un prix tout à fait intéressant concernant cette trottinette et assure donc une remise non négligeable de 125 €. Toutefois avant de faire votre achat n’hésitez pas à consulter notre guide afin de savoir qu’elle est la meilleure trottinette.