La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S tombe à 319 €

Si vous êtes actuellement à la recherche d’une trottinette électrique, c’est chez Boulanger que vous allez trouver une offre plus qu’intéressante. En effet, grâce à une ODR le prix du produit va chuter de 369 € à 319 €.

Xiaomi Mi Scooter 1S à prix réduit chez Boulanger

Pour bénéficier de cette offre, il faudra acheter cette trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S au plus tard le 25 mai 2021. Ensuite il faudra remplir le bulletin de participation et fournir les documents demandés. Vous aurez ensuite 1 mois pour renvoyer votre dossier. Vous recevrez ensuite votre remboursement d’un montant de 50 € par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines.

Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que grâce à cet achat, votre compte Boulanger+ sera crédité de 10 % de la somme soit de 36,90 €.

Concernant les caractéristiques techniques du produit, il faut savoir qu’elle peut monter jusqu’à 25 km/h, que son moteur possède une puissance de 250 W et qu’elle est capable de gravir des pentes de 14 %. Elle a une autonomie de 30 km et se charge complètement en 5 heures. Enfin, elle pèse 12,5 kilos et peut supporter jusque 100 kilos. Pliable vous pourrez la ranger discrètement dans un coin de votre bureau et la déplier en 3 secondes seulement.