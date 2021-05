La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro2 est à prix réduit avec 2 cadeaux chez Boulanger

Chez Boulanger, grâce à une remise et à une ODR, la trottinette électrique Xiaomi Pro2 FR Mi Electric Scooter passe à 419 €.

Si vous pensiez vous équiper et acheter une trottinette électrique c’est le moment chez Boulanger. En effet, grâce à une remise proposée par le site et à une offre de remboursement de 50 €, le prix du produit passe de 499 € à 419 €.

Trottinette Xiaomi Pro2 Mi Electric Scooter à 419 € chez Boulanger

C’est une offre très attractive que propose Boulanger concernant cette trottinette électrique de la marque Xiaomi. La boutique offre une remise cumulable avec l’ODR de 50 € mais ce n’est pas tout. En effet, en plus de pouvoir bénéficier d’un prix plus bas que d’ordinaire, Boulanger offre deux accessoires avec la trottinette. La Xiaomi Pro2 Mi Electric Scooter sera livrée avec un pneu de rechange et un antivol.

Solide et pratique, cette trottinette électrique va certainement vous être très utile surtout pour les citadins. Elle offre une autonomie de 45 km/h, car elle est équipée d’une batterie plus importante. Cependant petit bémol, le poids de la batterie va se répercuter sur le poids de la trottinette qui pèse par moins de 14 kilos. Résistante aux crevaisons, elle est également conçue pour rouler par temps de pluie et elle circule sans difficulté sur la poussière.

Attention, vous avez jusqu’au 25 mai pour profiter de l’offre de remboursement. Pour cela, il faudra remplir le bulletin de participation et fournir les documents demandés avant la date butoir.