La trottinette Ninebot D28E bénéficie d’une remise de 130 €

C’est la reprise pour tout le monde et la galère des déplacements vont reprendre. Pour éviter les bouchons, pensez à opter pour la trottinette électrique. Chez Amazon, la trottinette Ninebot D28E passe actuellement à 309 € au lieu de 439 € soit une très belle économie immédiate de 130 €.

Trottinette Ninebot D28E > 309 € chez Amazon

La trottinette Ninebot D28E est à petit prix chez Amazon

Si vous avez envie de vous déplacer autrement et surtout de faire des économies de carburant, voici un bon plan à ne pas rater chez Amazon. En effet, en ce moment la trottinette Ninebot D28E voit son prix chuter de 130 € soit un prix final de 309 € au lieu de 439 €.

Toutefois, avant d’investir vous voulez certainement être certain de votre choix, et donc en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. La trottinette propose de belles performances grâce à son moteur de 350 W. Elle possède une très belle autonomie de 28 kilomètres, des pneumatiques de 10 pouces avec chambre à air, elle est également résistante à l’eau et elle pèse 15 kilos. Sachez qu’il faudra compter environ 6 heures de charge pour récupérer une batterie pleine.

Si avant de vous lancer, vous souhaitez étudier d’autres modèles, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs trottinettes électriques.