La trottinette Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est au prix réduit de 375 € chez Cdiscount

Affichée à presque 500 € c’est donc une très belle affaire que vous propose le site Cdiscount. En effet la trottinette Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi est proposée à 399 €. Le site offre en plus un code promo afin de descendre encore le prix pour atteindre les 375 €.

Trottinette Mi Scooter Pro 2 à 375 € chez Cdiscount

Les ventes de trottinettes ne faiblissent pas et si vous pensiez vous équiper, mais sans vous ruiner, ce bon plan est pour vous. C’est une très belle promo que propose actuellement Cdiscount puisque la trottinette Mi Scooter Pro 2 de Xiaomi chute de 499 € à 375 €. C’est donc grâce à une remise et au code promo 25EUROS que vous pourrez obtenir ce prix dans votre panier. Il ne faudra surtout pas oublier de copier/coller le code promo lors de la validation de votre commande.

Ce modèle est le plus performant de Xiaomi, c’est aussi le plus onéreux. Mais grâce à ce deal la facture chute considérablement. Trottinette haut de gamme, elle a de nombreux atouts à faire valoir comme son châssis solide en aluminium, sa vitesse maximale de 25 km/h, son poids de 14 kilos, son autonomie de 45 km, sa connectivité sans fil via Bluetooth 4.1 ou encore sa compatibilité avec Android 4.3 ou iOS 9.0.

Toutefois si vous avez un budget plus élevé pour des attentes plus élevées, pensez à consulter notre comparatif des meilleures trottinettes.