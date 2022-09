La TV 4K LG OLED55C2 passe exceptionnellement à moins de 1300 €

Vous devez changer votre téléviseur mais en ce moment le budget est serré ? Profitez vite de ce bon plan pour faire de belles économies. En effet, chez Rue du Commerce, le téléviseur 4K OLED55C2 de la marque LG passe à 1299 € au lieu de 1990 € soit une belle remise de 35 %.

TV 4K LG OLED55C2 > 1299 € chez Rue du Commerce

La télévision LG OLED55C2 4K est à prix réduit chez Rue du Commerce

C’est chez Rue du Commerce que vous allez pouvoir bénéficier d’une remise très intéressante de 35 % sur cette télévision LG OLED55C2 4K. Attention, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour vous décider car les stocks vont certainement très vite partir. Pour vous aider à franchir le cap, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce téléviseur de la marque LG.

Sachez que la télévision possède une dalle OLED de 55 pouces 4K qui va vous offrir une luminosité plus importante grâce à sa technologie OLED EVO ainsi que des contrastes infinis et des noirs plus profonds. Son nouveau processeur, l’Alpha 9 Gen 5 avec sa technologie d’upscalling va permettre de passer des contenus 1080p en 4K. Le côté audio est également plus que satisfaisant grâce au passage à du mix virtuel de la gamme C1 à du 7.1.2.

Toutefois, si vous avez un doute sur ce modèle, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs téléviseur 4K, il vous permettra sans doute de faire votre choix.