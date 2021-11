La TV 4K Philips 55OLED706 bénéficie d’une remise de 200 €

Si vous avez besoin d’une nouvelle télévision ou que vous avez tout simplement envie de vous faire plaisir, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet, chez Darty et chez Fnac, la TV 4K 55OLED706 de la marque Philips passe à 999 € au lieu de 1199 €. Une belle réduction de 200 € à ne pas rater.

La TV 4K Philips est à petit prix

Envie de regarder vos séries et vos films avec tout le confort nécessaire ? C’est le moment de profiter de cette belle offre chez Darty et Fnac pour changer votre téléviseur. La marque Philips est réputée dans ce domaine et vous serez certain d’acheter de la qualité en choisissant le modèle 55OLED706.

Avec son design moderne et élégant, la télévision s’adaptera parfaitement à votre intérieur. Le plus est bien évidemment la technologie Ambilight de Philips, avec les LED vous serez immergé dans votre film ou dans votre série et l’image sera irréprochable grâce au processeur Philips P5. Concernant la taille, la télévision mesure 55 pouces soit une diagonale de 139 cm et sachez qu’elle est compatible le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+ ainsi que le Dolby Atmos.

