La TV 55 pouces 4K TCL 55EP640, avec Android TV, à 400 €

Le téléviseur TCL 55EP640 est commercialisé actuellement par Darty à seulement 399,99 €. Ce n’est pas cher compte tenu ses fonctions complètes, parmi lesquelles on peut citer Android TV et la compatibilité avec les technologies Chromecast, Alexa et Google Assistant.

Malgré son petit prix, la TV 55EP640 de TCL est équipée d’une dalle LCD 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces. Celle-ci exploite un rétro éclairage de type Micro Dimming (plus précis qu’un rétro éclairage LED Edge) et compatible HDR10. Bon point, cette dernière gère les couleurs sur 10 bits, ce qui lui permet d’afficher beaucoup plus de couleurs qu’une télévision qui ne gère les couleurs que sur 8 bits.

Toutefois, le niveau de luminosité maximal annoncé par le constructeur est assez faible (ce qui normal compte tenu du petit prix du téléviseur), avec seulement 270 cd/m2, ce qui ne permet pas de tirer le meilleur parti de la technologie HDR.

La 55EP640 intègre Android TV 9, qui donne accès à un grand nombre d’application connectées, par l’intermédiaire du Play Store de Google, comme Youtube ou Netflix, qui permettent d’accéder à de très nombreuses vidéos en 4K et HDR. La compatibilité Chromecast est également de la partie (en plus Wi-Fi et du Bluetooth). Cette technologie permet de diffuser très facilement l’image et le son d’une application qui fonctionne sur un smartphone ou une tablette.

Pour le reste, le téléviseur est compatible avec les assistants d’Amazon (Alexa) et de Google. Grâce à eux, on peut piloter la télévision à la voix, rechercher du contenu et obtenir des réponses à ses questions. D’autre part, le son est restitué par deux haut-parleurs, qui délivrent une puissance de 2 x 8 W. Enfin, la connectique de la TV comprend trois connecteurs HDMI, deux ports USB (depuis lesquels il est possible de lire différents types de fichiers multimédia) et une sortie audio numérique optique.

Comparatif TV : quels sont les meilleurs modèles de 2020 ?

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.