La TV 65 pouces Philips The One 65PUS7354 en promo à 700 €

Le téléviseur 65PUS7354 a été mis sur le marché l’année dernière. Aussi appelé (modestement) The One par Philips, il embarque une grande dalle LCD 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 65 pouces de diagonale (1,65 m). Grâce à la technologie Ambilight du constructeur, qui active en temps réel trois rangées de LED, les couleurs des images affichées à l’écran sont également diffusées sur le mur devant lequel se trouve placé le téléviseur.

Le 65PUS7354 délivre une image de qualité, en particulier grâce au support de la technologie HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision). De plus, le Processeur Philips P5 à quatre coeurs assure une mise à l’échelle efficace des contenus affichés, ainsi que leur fluidité (en 50 Hz). La dalle LCD est dotée d’un rétro éclairage de type Micro Dimming Pro.

L’intégration d’Android TV 9.0 permet d’accéder directement à de nombreuses applications (Youtube, Netflix, Disney+, etc.). Celles-ci sont stockées dans un espace de 16 Go. La TV est compatible Wi-Fi et Bluetooth, et supporte les assistants intelligents de Google et Amazon (Alexa).

La connectique du téléviseur comprend, entre autres, un connecteur Ethernet, 4 entrées HDMI et 2 ports USB. Ces derniers peuvent être utilisés pour lire de nombreux types de fichiers multimédia (photo, audio et vidéo) et pour réaliser des enregistrements des programmes TV, avec fonction de mise en pause du direct (Timeshift).

