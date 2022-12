La TV Hisense 4K QLED bénéficie d’une ODR de 200 €

Les personnes qui doivent changer leur téléviseur vont pouvoir bénéficier d’une très belle réduction de 200 € grâce à une offre de remboursement. Le prix de la télévision Hisense 4K QLED passe donc de 899,99 € à 699,99 €.

La TV Hisense 4K QLED > 699,99 € à la Fnac

La TV Hisense 4K QLED est à prix réduit grâce à une ODR de 200 €

Les ODR sont rarement aussi importantes, il serait donc vraiment regrettable de passer à côté de cette offre surtout si le modèle en question vous intéresse. Vous avez donc jusqu’au 10 janvier pour bénéficier de cette offre de remboursement de 200 € et ainsi payer 699 € au lieu de 899 €.

Toutefois, avant de faire votre choix, vous souhaitez certainement en savoir plus sur les caractéristiques techniques de ce téléviseur Hisense. Il propose une dalle QLED 44K de 65 pouces avec une belle qualité d’image et la présence de la 4K. Il dispose de deux entrées HDMI 2.1 compatible ALLM et VRR et ainsi la possibilité de brancher vos consoles les plus récentes. A savoir également que la télévision tourne sous le système d’exploitation de la marque, Vidaa U, vous pourrez accéder à vos applications habituelles mais pas au service replay.

