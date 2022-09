La TV LED 4K Toshiba est à prix réduit soit à 369 €

Si vous devez changer votre téléviseur c’est le moment de profiter de ce bon plan, en effet chez Cdiscount le téléviseur LED 4K Toshiba est actuellement à 369 € au lieu de 620 €. Pour ne pas passer à côté de ce bon plan, il va falloir vite valider votre commande car les stocks vont certainement vite partir.

TV LED 4K Toshiba > 369 € chez Cdiscount

TV LED 4K Toshiba 55UA4B63DG est à bas prix chez Cdiscount

Les technologies récentes ont bien évidemment des coûts plus élevés et tous ne peuvent pas se le permettre. Aujourd’hui vous allez pouvoir profiter d’une offre tout à fait intéressante à valoir sur ce modèle de la marque Toshiba. En effet, ce téléviseur LED 4K voit son prix chuter à 369 € soit un prix accessible par rapport à la qualité du produit. Avant de valider votre commande, voici plus de détails sur les caractéristiques du produit.

Sachez que ce modèle est équipé d’une dalle LCD Ultra HD 4K d’une diagonale de 55 cm soit 139 cm. Son écran LCD propose une qualité d’affichage 4K pour des détails soignés et des images plus précises. Le son proposé sera tout à fait correct grâce à une compatibilité HDR et Dolby Vision. Toutefois, vous pourrez bien évidemment le renforcer en craquant pour une barre de son Philips en promotion par exemple.

Cependant, si vous pensez que ce modèle ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions, vous y trouverez certainement votre perle rare à un petit prix.