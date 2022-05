La TV LED Xiaomi Mi P1 55 pouces voit son prix chuter de 100 €

Si vous devez changer votre téléviseur, voici un bon plan qui va sans doute retenir toute votre attention. En effet, chez Darty, la télévision Xiaomi Mi P1 en 55 pouces bénéficie d’une belle promotion et passe de 499 € à 399 €. Une économie de 100 € qui vous permettra de vous faire plaisir autrement.

La TV Xiaomi Mi P1 est à petit prix chez Darty

C’est certainement le prix qui va vous faire réfléchir concernant ce bon plan, mais pour vous faire craquer vous aurez certainement besoin d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit en question. Sachez que ce téléviseur propose de nombreux atouts comme sa compatibilité Dolby Vision, HDR10 et HDR10+ mais aussi la possibilité de l’utiliser directement avec vos applications préférées comme Android TV, Google Assistant et Chromecast. A noter également le changement des haut-parleurs par rapport au modèle précédent, en effet cette fois la télévision est équipée de 2 haut-parleurs pouvant monter jusqu’à 10 W chacun. Une nouveauté qui va vous assurer une intégration complète sans quitter votre salon.

Toutefois, si ce modèle ne semble pas correspondre à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions, cela vous permettra de vous rassurer dans votre achat.