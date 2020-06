La TV LG 55NANO86 en promo à 800 €

Ce téléviseur fait partie de la gamme LCD 2020 de LG. Elle n’est donc disponible que depuis quelques semaines. Elle exploite une dalle LCD 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 55 pouces de diagonale (139 cm), qui supporte une fréquence de 100 Hz et qui est compatible avec la technologie VRR (Variable Refresh Rate), afin de s’adapter au nombre d’images que peut lui envoyer une console de jeu par exemple.

Le rétro éclairage de la TV est de type LED Edge, avec Local Dimming. Et pour offrir la meilleure qualité d’image possible, la 55NANO86 est compatible avec les standards HDR 10 et Dolby Vision IQ. Elle embarque également le processeur LG Alpha 7 de troisième génération pour assurer une parfaite restitution des vidéos, même celles mise à l’échelle. Et un système audio de 2 x 10 Watt se charge de restituer les ambiances sonores.

La 55NANO86 supporte les technologies sans fil Wi-Fi ac, Bluetooth 5 et Airplay 2. D’autre part, elle est compatible avec les assistants de Google et d’Amazon (Alexa), qui peuvent répondre aux questions que vous posez à la télécommande (puisqu’elle est équipée d’un micro).

Grâce au système Web OS, la TV offre une interface fluide et rapide pour accéder à de nombreuses applications connectées (Netflix, Youtube, etc.). Parmi les autres fonctions, citons la lecture de nombreux types de fichiers multimédia et l’enregistrement des programmes TV, avec fonction Timeshift, sur des supports USB (trois ports sont présents). Le reste de la connectique comprend 4 prises HDMI 2.1 (dont une compatible eARC).

