La TV LG NanoCell 4K 49 pouces (49NANO86) à 899,99€ pour les soldes

A La Fnac, la télévision LG NanoCell 49NANO86 bénéficie actuellement d’une remise de 10 %, soit une réduction non négligeable de 100 € tout rond. Son prix passe donc de 999,99 € à 899,99 €.

TV LG NanoCell 4K 49NANO86 : 123 cm pour 899,99 €

Pour encore plusieurs semaines voir plusieurs mois, les sorties au cinéma vont nous passer sous le nez. C’est donc chez vous que vous allez regarder vos films préférés et sur une télévision au top c’est toujours plus sympa. Si vous attendiez les soldes pour vous faire plaisir c’est peut-être aujourd’hui que vous allez effectuer votre commande chez La Fnac.

Cette télévision LG NanoCell au design épuré pour laisser place totalement à la beauté de l’image va certainement retenir votre attention. Dotée des nanoparticules, celles-ci vont absorber la lumière non nécessaire dans le but d’améliorer la richesse et la précision des couleurs. Grâce à son processeur a7 de la marque, les couleurs vont être plus riches pour offrir des détails précis et inédits.

Quelques détails techniques à connaître :

Intelligence artificielle

Dolby Atmos, Dolby Vision

Smart Tv

Wifi intégré

4 HDMI, 3 USB, 1 port CI+

Rétro éclairage LED Edge Local Dimming

4K cinéma HDR

Toutefois si vous avez des doutes et que vous avez besoin de quelques conseils avant de valider votre commande, vous pouvez bien évidemment prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs TV, cela confirmera votre choix ou vous aidera à trouver la télévision qui correspondra parfaitement à vos attentes et à vos besoins.