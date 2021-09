La TV LG OLED 4K 55″ est à moins de 800 €

Si vous devez changer votre téléviseur, c’est le moment de profiter des French Days pour effectuer votre commande. Cette fois, c’est chez Rue du Commerce que vous allez pouvoir faire une belle économie de 400 € sur le téléviseur LG OLED OLED55A1 puisque son tarif passe de 1199 € à 799 €.

La télévision LG OLED55A1 est à 799 €

C’est grâce à une remise incroyable de 400 € que le prix de cette télévision va passer sous la barre des 800 €. Autant une offre assez rare pour ce type de produit surtout que ce téléviseur est sur le marché depuis cette année. Toutefois, avant de vous décider, car cela reste tout de même un budget conséquent, voici les caractéristiques techniques de ce téléviseur LG.

Cette télévision est équipée d’une dalle 4k avec une fréquence de balayage native de 60 Hz. Côté connectique, elle possède trois ports HDMI 2.0, deux ports USB, un slot PCMCIA, une entrée satellite, une entrée antenne et un port Ethernet. Son processeur est un α7 Gen4 AI 4K et grâce à la technologie Dolby Vision IQ, vous pourrez ajuster les réglages d’image selon le programme sélectionné. Vous pourrez bien évidemment accéder à toutes vos applications comme Netflix, Amazon Prime, Disney +, Apple TV et bien d’autres.

Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures TV 2021.