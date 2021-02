La TV Philips HDR 4K 50 pouces pour moins de 355€ chez Cdiscount

Tout comme le Realme X50 à prix cassé, la TV Philips 50PUS7555/12 4K 50 pouces bénéficie d’un code promo chez Cdiscount. Son tarif passe donc de 399,99 € à 354,99 €.

TV Philips HDR 4K : code promo de 25 € chez Cdiscount

Au prix habituel de 450 €, c’est grâce à une belle remise proposée par Cdiscount ainsi qu’un code promo de 25 € que le prix de cette télévision passe à 354,99 €.

Cette télévision LED d’une diagonale de 126 cm offre une définition 4K UHD qui va vous offrir une belle qualité d’image devant vos séries et vos films favoris. Côté son, il est amélioré grâce au Dolby Audio. Bien évidemment sur cette Smart TV, vous pourrez y lancer vos applications préférées : Netflix, Disney+, YouTube et ce via l’interface de Philips SAPHI.

La fonctionnalité Ambilight n’est pas proposée pour ce modèle et pour la connectique, la Smart TV est équipée de 3 ports HDMI, 2 ports USB et 1 sortie audio numérique optique.

Pour le design, pas de mauvaises surprises, cette Smart TV au design épuré et élégant prendra place très facilement dans votre intérieur.

Pour profiter de ce tarif copier/coller le code promo 25EUROS en validant votre commande, la remise s’effectuera automatiquement. Toutefois si vous voulez découvrir d’autres modèles pensez à prendre le temps de consulter notre comparatif TV. Il vous permettra de trouver le téléviseur qui correspond parfaitement à vos besoins.