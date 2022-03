La TV QLED Samsung 65 pouces bénéficie d’une remise de 30 %

Si vous devez changer votre téléviseur, c’est le moment de bénéficier de ce bon plan chez Rue du Commerce. En effet, actuellement le téléviseur QLED Samsung QE65Q60A 65 pouces est à 749 € au lieu de 1099 € soit une réduction de 32 %.

TV QLED Samsung 65 pouces est à 749 €

Une remise de plus de 30 % sur un téléviseur, c’est toujours bon à prendre, surtout en cette période difficile pour notre portefeuille. Si ce produit vous intéresse et son prix également, c’est le moment de valider votre panier. Toutefois, avant de craquer, vous avez certainement besoin de connaître les détails du produit concerné.

Ce téléviseur est composé d’une dalle de 65 pouces soit 164 cm avec une définition 4K de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR et équipé d’un rétroéclairage de type Edge-lit. Elle fonctionne via wifi et dispose aussi du Bluetooth 4.2 et sachez qu’elle tourne sous Tyzen OS le système de Samsung.

Pour le côté pratique, vous pourrez contrôler votre téléviseur directement via votre assistant intelligent que ce soit Alexa, l’Assistant Google ou encore Bixby. Côté connectique, sont présents 3 ports HDMI, 2 ports USB, une entrée audio numérique et une entrée Ethernet.

Cependant, dans le doute, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions.