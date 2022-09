La webcam Logitech C920 HD Pro est à moins de 55 €

Pour acheter une webcam à moitié prix, il va vite falloir profiter de ce bon plan. En effet, chez Amazon, la webcam Logitech C920 HD Pro est actuellement à 54,99 € au lieu de 109 €, une offre à durée limitée qu’il ne va pas falloir rater.

Webcam Logitech C920 HD Pro > 54,99 € chez Amazon

La webcam Logitech C920 HD Pro est à petit prix chez Amazon

Si vous êtes à la recherche de ce type de produit, c’est le moment de sauter sur cette offre pour faire une réelle économie immédiate. En effet, chez Amazon, la webcam Logitech C920 HD Pro voit son prix chuter à 54,99 € au lieu de 109 €. Attention, toutefois à ne pas réfléchir trop longtemps car les stocks vont vite partir dans les jours qui viennent.

Avant de valider votre panier, vous souhaitez certainement connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques de la webcam. Sachez que vous pouvez bien évidemment l’utiliser sur n’importe quel ordinateur ou tablette, à vous de choisir votre support préféré. Grâce à ses performances, les vidéos seront claires et nettes avec une résolution de 1080p à 30 ips avec un objectif en verre Full HD et une correction automatique de l’éclairage.

Compatible avec Windows 7, 8 et 10 ainsi que macOS 10,6 et les versions antérieures et Chrome OS vous pourrez l’utiliser sans problème.