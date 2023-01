La webcam Logitech HD Pro C920 est à moitié prix chez Cdiscount

Pour changer votre matériel high-tech, c’est le moment de profiter des soldes d’hiver. Chez Cdiscount, la webcam Logitech HD Pro C920 bénéficie d’une offre exceptionnelle puisqu’elle passe de presque 100 € à 49 €.

Webcam Logitech HD Pro C920 > 49 € chez Cdiscount

La webcam Logitech est à prix réduit chez Cdiscount grâce à une réduction de 50 %

Pour obtenir une webcam de qualité à un prix mini, voici une offre à ne pas rater. Toutefois, ne réfléchissez pas trop longtemps car à ce tarif les stocks vont certainement très vite partir. Avant de valider votre panier, voici quelques informations utiles à connaître.

La webcam Logitech HD Pro C920 offre une résolution tout à fait correcte de 1080p à 30 ips avec un objectif FHD équipé d’une mise au point automatique. Les images seront plus que correctes grâce à la technologie RightLigt, en effet les lumières seront plus lumineuses avec des contrastes plus adaptés. Cette webcam vous permettra d’avoir une qualité correcte lors de vos rendez-vous par visioconférence et ce même si vous êtes dans un endroit plutôt sombre.

Simple à installer, vous pourrez la mettre en place très rapidement et très facilement. A noter qu’elle est équipée de deux micros intégrés avec une réduction des bruits ambiants pour un échange plus clair avec votre interlocuteur.