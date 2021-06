La Xiaomi Mi Home Cam est à 41 € chez Amazon

Chez Amazon, c’est le moment de penser à la sécurité de votre maison. En effet, la Xiaomi Mi Home Cam voit son prix chuter pour passe à 41,62 € au lieu de 60 € en moyenne d’habitude.

Xiaomi Mi Home Cam est à petit prix chez Amazon

Ce nouveau modèle propose plusieurs modifications qui devraient vous plaire. En effet, par rapport au premier modèle de la Xiaomi Mi Home Security, on peut déjà voir un changement au niveau du design. Celle-ci est maintenant plus épurée et se place plus facilement dans votre intérieur afin de passer inaperçue.

L’autre modification se situe principalement au niveau de la qualité des images. Maintenant, vous pourrez distinguer même les plus petits détails sur les images et ce grâce à la définition pouvant aller jusqu’à 2k soit 2304 x 1296. La vision nocturne permettra une nette amélioration également tout comme la grande ouverture grâce à laquelle vous pourrez surveiller toute la pièce.

Pour l’utiliser, c’est très simple, il vous suffira de relier la caméra à l’application Mi Home disponible sur iOS et Android. Reliée au Wifi, vous pourrez ensuite surveiller votre maison directement via votre smartphone ou votre tablette. Vous pourrez en plus enregistrer les vidéos et les conserver sur une microSD.