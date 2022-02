La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite voit son prix chuter de 10 €

Si vous n’avez pas encore votre montre connectée ou que vous souhaitez faire un beau cadeau, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet, chez Amazon, la montre connectée de Xiaomi, la Redmi Watch 2 Lite est actuellement à 59 € au lieu de 69,99 €.

La Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi bénéficie d’une remise de 10 € et passe à 59 €

Alors qu’elle est déjà à un prix très abordable habituellement, la montre connectée de Xiaomi voit son prix chuter de 10 €. Chez Amazon, elle passe donc à 59 € au lieu de 69,99 €, soit une remise non négligeable de plus de 10 €. Toutefois, avant de valider votre commande, vous voulez certainement en savoir plus sur la montre connectée.

Cette montre pour les petits budgets possède un écran LCD de 1,55 pouce avec plus de 100 modes d’entrainement. Via l’application Xiaomi Wear, vous pourrez donc effectuer vos sessions sportives puis avoir les détails comme votre rythme cardiaque, les calories brulées et la distance parcourue. Sachez que grâce à ses divers capteurs elle pourra également vous en dire plus sur votre gestion du stress ou sur la qualité de votre sommeil.

Concernant l’autonomie, elle est capable de tenir 10 jours avec une utilisation classique et 5 jours avec une utilisation intensive. Toutefois, si vous souhaitez comparer avec d’autres modèles, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.