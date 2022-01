L’actrice de Cordelia Chase (Buffy, Angel) tacle violemment Joss Whedon, une folle réplique du Normandy en LEGO, l’alignement long et cher des miroirs du télescope James Webb expliqué : c’est le récap’ !

Au menu de ce récapitulatif quotidien : l’actrice de Cordelia Chase (Buffy, Angel) qui tacle violemment Joss Whedon, une réplique du Normandy en LEGO et l’alignement long et coûteux des miroirs du télescope James Webb.

Cette journée du mercredi 19 janvier 2022 aura été forte en actualités. Outre le triste décès de Gaspard Ulliel (nous vous expliquons ici son rôle dans la série Marvel à venir), et un premier trailer pour la série le Seigneur des anneaux sur Prime Video, il y aussi l’actrice de Cordelia Chase (Buffy, Angel) qui a taclé Joss Whedon, une réplique du Normandy en LEGO repérée sur Reddit, ainsi qu’une explication de l’alignement long et coûteux des miroirs du télescope James Webb.

L’actrice qui incarnait Cordelia Chase dans Buffy et Angel tacle violemment Joss Whedon

Charisma Carpenter, c’est l’ancienne star de Buffy contre les vampires et d’Angel (mais si, souvenez-vous, elle campait le rôle de Cordelia Chase). Après les multiples dérapages et propos racistes insoutenables du réalisateur Joss Whedon, l’actrice a souhaité s’expliquer et donner son avis sur Twitter.

À lire : Buffy : Charisma Carpenter (Cordelia Chase) fustige les propos de Joss Whedon

David Boreanaz et Charisma Carpenter dans Angel © Ronald Grant Mary Evans, SIPA

Cette réplique LEGO reprend le design et les couleurs du vaisseau Normandy dans Mass Effect 3

Reddit est parfois une véritable mine d’idées. L’utilisateur u/Hazelpancake s’est inspiré du Normandy SR-2 tel qu’il apparaît dans Mass Effect 3 pour réaliser cette folle construction LEGO.

À lire : LEGO Mass Effect : un fan construit une réplique moche du Normandy, mais…

© Reddit

Télescope James Webb : la NASA doit faire fonctionner les miroirs « comme un chœur »

Lancé avec succès le 25 décembre dernier, le télescope James Webb doit encore aligner correctement les segments hexagonaux de ses miroirs. Un processus chronophage, mais essentiel pour pouvoir observer correctement l’espace lointain. On vous explique tout ici.

À lire : Télescope James Webb : l’alignement de ses miroirs sera long et laborieux