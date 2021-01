L’actrice Tanya Roberts, « James Bond Girl », est toujours en vie après l’annonce de son décès

L’année 2021 vient à peine de commencer que la toile a déjà été secouée par l’annonce du décès de Tanya Roberts à 65 ans. Pourtant, l’actrice américaine très célèbre pour être la « James Bond Girl » dans « Dangereusement vôtre » (1985) n’est pas morte. Elle est toujours vivante, mais elle se trouve actuellement en état critique à l’hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles. Mais alors, qui est à l’origine de ce gigantesque malentendu en partageant que l’actrice était morte à l’hôpital ?

Tanya Roberts dans « Dangereusement vôtre » (1985) – Crédit : Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Le responsable n’est autre que son compagnon, Lance O’Brien. Celui-ci était effectivement persuadé que Tanya Roberts était décédée. Il a donc informé l’agent de l’actrice, Mike Pingel. Ce dernier a alors envoyé un communiqué de presse déclarant le décès de Tanya Roberts. Voici ce qu’il s’est apparemment passé avant que cette fake news ne se répande comme une traînée de poudre.

Tanya Roberts a fait un malaise le 24 décembre avant d’être emmenée aux urgences

Le site people américain TMZ est revenu sur l’affaire. Tanya Roberts a fait un malaise la veille de Noël après avoir promené ses chiens. Elle a donc été emmenée en urgence à l’hôpital où elle a été placée sous respirateur artificiel. Dimanche 3 janvier, les docteurs appellent Lance O’Brien pour lui dire que Tanya Roberts décline rapidement et qu’elle risque très probablement de s’éteindre. Son compagnon se rend alors à l’hôpital pour lui faire ses adieux.

Son compagnon Lance O’Brien était convaincu que Tanya Roberts était « morte dans ses bras »

Lance O’Brien a expliqué qu’il s’est assis dans la chambre avant que Tanya Roberts n’ouvre ses yeux. Elle a essayé de lui attraper la main, mais ses yeux se sont refermés et elle s’est évanouie. À ce moment, Lance O’Brien a pensé qu’elle venait de mourir et a immédiatement quitté l’hôpital avant même de s’adresser aux docteurs. L’agent Mile Pingel a déclaré à TMZ qu’il est allé chercher Lance à l’hôpital et celui-ci lui a dit : « elle est morte dans mes bras ».

Nous ne savons pas pourquoi Lance O’Brien était persuadé du décès de l’actrice. Il était peut-être sous le choc et ne s’est pas aperçu que Tanya Roberts s’était seulement évanouie. Il a appris que sa compagne était bien en vie après avoir reçu un appel lors d’une interview hier, lundi 4 janvier, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

En plus d’avoir figuré dans un film James Bond qui était gratuitement disponible sur YouTube le mois dernier dont le prochain « Mourir peut attendre » verra l’actrice Lashana Lynch prendre la relève de 007, Tanya Roberts est aussi connue pour avoir interprété le rôle de Julie Rogers dans la série « Drôles de dames » (1976-1981). Elle a également joué l’héroïne de comics Sheena dans le film éponyme en 1984. D’ailleurs, nous n’avons toujours pas de nouvelles du reboot de la licence Sheena par Millenium Films annoncé en 2017.

