L’adaptation de System Shock, la coupure d’Internet géante provoquée par une erreur chez OVH, le mème préféré de Mark Hamill, c’est le récap’

System Shock adapté en série télévisée

Sorti en 1994, System Shock est un FPS devenu culte avec plusieurs suites. Le monument du jeu horrifique de science-fiction aura bientôt droit à son adaptation en série sur la plateforme de streaming Binge. Sans date précise, la série live-action serait prévue pour 2022 et accessible gratuitement. « Pour s’assurer que ce remake soit aussi fidèle à l’origine, nous avons collaboré avec les développeurs originaux de System Shock » déclare Nightdive, société à l’origine de la franchise.

La coupure Internet était liée à une panne chez OVH

Une panne géante chez OVH d’environ une heure a empêché les internautes français d’accéder à de nombreux sites parmi lesquels on compte des médias, des boutiques en ligne, mais aussi des sites gouvernementaux. Le PDG de l’hébergeur français Octave Klaba a tout d’abord expliqué qu’une erreur humaine de copier-coller avait eu lieu pendant une opération de maintenance, avant de retirer son tweet. Tout est rentré dans l’ordre vers 10h20.

Le mème Star Wars préféré de Mark Hamill

L’interprète de Luke Skywalker parle toujours de la franchise Star Wars qui l’a fait connaître. Avec humour et bienveillance, Mark Hamill vient de dévoiler son mème favori sur les réseaux sociaux : on y voit Lisa Simpson devant un écran géant sur lequel on peut lire « Harrison Ford ne se soucie de l’opinion de personne sur Star Wars et vous devriez en faire autant ». Ce mème est également un clin d’œil de soutien à son ami Harrison Ford, qui avait dû se battre face aux critiques liées à sa prestation dans la saga.

