L’âge de Gollum dans LOTR, Elon Musk vire ses employés sur Twitter, ce qu’est devenu l’Étoile de la Mort II : c’est le récap

Gollum traverse cinq siècles grâce à l’anneau, son âge dans les films

L’Anneau Unique a profondément corrompu Gollum tout en lui octroyant une longévité exceptionnellement longue pour un Hobbit. Mais quel âge a-t-il dans les films et dans les livres, à cet instant de la chronologie ? On vous explique.

Elon Musk vire des employés sur Twitter

L’arrivée d’Elon Musk n’est pas de tout repos pour les employés de Twitter. Certains ont eu le malheur de critiquer leur nouveau patron sur le réseau social. La sanction n’a pas tardé à tomber : ils ont été virés, tout simplement.

Le destin de l’Étoile de la Mort II

On supposait autrefois que la seconde Étoile de la Mort de Star Wars : Le Retour du Jedi s’écraserait sur Endor. Mais alors, pourquoi est-ce qu’elle s’est écrasée sur une lune complètement différente, Kef Bir ?

