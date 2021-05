L’Agence spatiale européenne veut créer un réseau de satellites lunaires

Le projet Moonlight de l’ESA répondrait à l’une des préoccupations croissantes de l’humanité qui envisage un retour en équipage sur la surface lunaire, en assurant des communications stables entre les équipes et avec le contrôle de la mission sur Terre.

Heracles ESA – Crédit : ESA

L’agence a lancé une étude sur les conceptions potentielles du réseau, baptisé Moonlight, et fait appel à des entreprises privées pour obtenir des propositions. Ces entreprises comprennent la société britannique Surrey Satellite Technology Ltd. et la société italienne de services de vol spatial Telespazio. Le consortium comprend également Airbus, SES, Kongsberg Satellite Services, la station terrestre de Goonhilly au Royaume-Uni et la société britannique de navigation par satellite GMV-NSL.

Moonlight devrait être une constellation d’au moins trois satellites de positionnement et de relais. Il y en aura probablement plus, afin d’assurer une couverture tout autour de la Lune. Il comprendra probablement aussi des balises de surface pour améliorer la précision des signaux de navigation. On peut comparer ce réseau à Starlink, la constellation de satellites Internet de SpaceX.

Un réseau de satellites lunaire pour préparer de futures missions sur la Lune

Élodie Viau, directrice des télécommunications et des applications intégrées de l’ESA, a déclaré qu’un lien durable avec la Lune favorisera une exploration spatiale durable pour tous. Des entreprises privées telles que SpaceX comptent bien envoyer de nouveaux astronautes sur le satellite naturel de la Terre d’ici quelques années.

Pour cela, SpaceX utilisera sa nouvelle fusée nommée Starship, qui permettra d’amener plusieurs astronautes vers la Lune. À bord, on retrouvera peut-être l’astronaute français Thomas Pesquet. Le prototype du vaisseau Starship SN15 a récemment atterri avec succès pour la toute première fois. Cela constitue un grand pas en avant pour l’exploration spatiale.

En attendant de futures explorations lunaires, tous les yeux sont tournés vers le rover lunaire VIPER. Il décollera en 2023 pour chercher de l’eau sur la Lune. S’il arrive à trouver certaines ressources, les astronautes pourraient éventuellement les exploiter une fois sur place.

Source : gizmodo