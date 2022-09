L’ambitieux Motorola Edge 30 Ultra se dévoile en vidéo avant l’heure

Motorola Edge 30 Ultra – Crédit : Motorola

Le nouveau flagship de Motorola est déjà arrivé en Chine sous le nom de X30 Pro. Et il sera bientôt lancé à l’international sous une autre appellation. Le constructeur organisera une conférence le 8 septembre pour présenter le Motorola Edge 30 Ultra. À quelques jours de l’échéance, un teaser a fuité en ligne, mettant en exergue les atouts techniques de l’appareil.

Celui-ci sera doté d’un capteur principal de 200 mégapixels capable de prendre des photos « incroyables sous n’importe quelle lumière », selon le fabricant qui illustre son propos avec des clichés. Le module arrière est complété par un ultra-grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels (avec zoom optique x2). À l’avant, un capteur de 60 mégapixels permettra de prendre des selfies.

Motorola place la barre haute avec son Edge 30 Ultra

Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 8+ Gen 1 gravée en 4 nm, « le processeur Snapdragon le plus rapide et le plus puissant », vante Motorola. Il est vrai que les performances offertes par la puce Qualcomm ne sont plus à prouver. Celle-ci est aidée par 8 Go de RAM et 125 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (ou 512 Go).

Par ailleurs, ce smartphone profite d’une grosse batterie de 4610 mAh livrée avec un chargeur de 125 W. Lequel serait capable d’offrir une charge complète en à peine 19 minutes. Du reste, le téléphone est recouvert d’un écran incurvé AMOLED de 6,67 pouces. Celui-ci bénéficie d’une définition FHD+ (1080 x 2400 pixels) qui peut se rafraîchir jusqu’à 144 Hz, sa luminosité maximale atteignant quant à elle les 1250 nits.

Il se murmure que ce smartphone sera vendu au prix de 899 euros dans nos contrées (version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage). Nous en aurons le cœur net à l’issue de sa présentation officielle imminente. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test du Motorola Edge 30 Pro qui nous a plutôt convaincu.