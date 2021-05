Lamborghini lancera sa première supercar entièrement électrique après 2025

Les trois modèles existants de la marque seront électrifiés en 2023 et 2024, avec l’arrivée d’un nouveau SUV Urus et de ce qui devrait être les successeurs des supercars Huracán et Aventador.

Lamborghini Terzo Millennio – Crédit : Lamborghini

Il y a quelques mois, un designer nous avait donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une Lamborghini Urus électrique, et cela pourrait bientôt devenir réalité à en croire le constructeur automobile italien.

En effet, la société aurait l’intention de présenter son premier modèle entièrement électrique dans la seconde partie de la décennie, c’est-à-dire dans au moins quatre ans. D’ici là, la société prévoit de proposer quelques modèles hybrides.

Des Lamborghini hybrides arrivent à partir de 2023

D’après la feuille de route progressive vers l’électrification au cours de la prochaine décennie, Lamborghini devrait mettre la première voiture hybride grand public de la marque sur les routes en 2023. Ferrari, le concurrent italien de Lamborghini, propose déjà un modèle hybride rechargeable, et souhaite également dévoiler un modèle 100 % électrique d’ici 2025.

Le but de Lamborghini d’ici le début de l’année 2025 serait de réduire de 50 % l’émission moyenne de CO2 des nouveaux modèles. Pour cela, le constructeur aurait l’intention d’investir 1,5 milliard d’euros dans le projet sur quatre ans.

« Nous savons que pour rester compétitifs, nous devons décider avec conviction. », a déclaré Winkelmann. « Nous devons raccourcir les temps de développement, et travailler avec la plus grande discipline. Je vois Lamborghini comme une puissante fusée qui part pour une nouvelle mission. L’Urus a été notre premier lancement dans ce voyage, et maintenant nous allumons le deuxième étage. ». On imagine donc que le premier véhicule que Lamborghini va électrifier sera son SUV Urus.

En attendant, tous les yeux sont tournés vers la Tesla Roadster, dont la production a été repoussée à 2022. Elle pourrait être la supercar électrique la plus rapide du marché, puisque Tesla promet un 0 à 100 km/h en 1,1 seconde avec un moteur de fusée emprunté à SpaceX.

Source : The Verge