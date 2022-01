Lamborghini : ses prochaines voitures seront hybrides ou électriques dès 2023

L’année 2022 sera la dernière pour les véhicules thermiques de Lamborghini. Le constructeur automobile italien de luxe a annoncé que ses prochaines voitures seront hybrides ou électriques à partir de 2023. Cela concerne les voitures sportives ainsi que les supercars.

Lamborghini Urus – Crédit : Daniil Lyusov / Unsplash

Cette annonce est d’autant plus étonnante que Lamborghini a longtemps rejeté l’idée d’une supercar électrique. En 2018, le directeur technique du constructeur avait même déclaré que : « notre objectif est de livrer une supercar sportive, et ces spécifications n’existent pas avec un ensemble de batteries en termes d’énergie et de puissance ».

Lamborghini fera ses débuts dans l’électrique avec une Aventador hybride en 2023

Contrairement à ce que pensait Lamborghini il y a plusieurs années, les voitures sportives se multiplient rapidement. MG Motor a dévoilé le concept Cyberster l’année dernière et la commercialisation du Roadster de Tesla a été repoussée à 2023. Selon Lotus, l’électricité est l’avenir de l’automobile sportive.

Lamborghini avait finalement annoncé l’année dernière qu’un véhicule tout électrique serait commercialisé durant la « seconde moitié de la décennie ». Le constructeur a désormais donné plus de précisions. À partir de 2023, toutes ses voitures seront hybrides, puis électriques. Le PDG Stephan Winkelmann a confirmé que ses voitures seront des HEV (véhicule électrique hybride) ou des PHEV (véhicule électrique hybride rechargeable).

Selon Stephan Winkelmann, les clients seront « prêts pour l’hybride parce que nous avons toujours dit que nous n’avions pas besoin d’être les premiers, mais quand nous intervenons, nous devons être les meilleurs, et c’est quelque chose que nous croyons fermement qui va se produire ». Ainsi, les prochaines supercars de Lamborghini et leur année de commercialisation seraient les suivantes :

Une Aventador hybride en 2023 ;

Un Urus hybride rechargeable en 2024 ;

Une Huracán hybride en 2025 ;

Un modèle électrique dont le nom n’a pas encore été dévoilé vers 2028.

Enfin, Lamborghini prévoit donc une transition en douceur vers les moteurs électriques. D’autres voitures sportives seront commercialisées avant celle du constructeur italien en 2028. Il y a quelques mois, Lotus a notamment annoncé la sortie de la Type 135 avec l’architecture E-Sports pour 2026.

