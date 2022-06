Le lancement chaotique de Cyberpunk 2077, l’origine de l’affiche des Dents de la mer, une montre Fitbit révèle une tromperie, c’est le récap’ !

Quantic Lab serait responsable des bugs en pagaille de Cyberpunk 2077. L’affiche du film Les Dents de la mer provenait du livre éponyme. Quand une montre Fitbit dévoile une tromperie. Place au récapitulatif !

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED rejette la faute sur Quantic Lab

Un rapport révèle que le lancement raté de Cyberpunk 2077 est lié au travail bâclé de Quantic Lab, chargé de chapeauter l’assurance qualité du RPG et de repérer les bugs et autres dysfonctionnements. Or le prestataire était en sous-effectif, chose qu’il aurait omis de préciser à CD Projekt RED pour conserver le contrat. Qui plus est, de nombreux testeurs inexpérimentés auraient été mis à contribution.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED



Les Dents de la mer : l’affiche était à l’origine une couverture

On connaît tous l’affiche effrayante du film Les Dents de la mer avec son requin s’apprêtant à dévorer une nageuse. À l’origine, cette image iconique conçue par Roger Kastel trônait sur la couverture du livre de poche éponyme. Bantam Publishing autorisera finalement Universal à se servir de cette couverture pour l’affiche du film de Spielberg.

Les Dents de la mer © Universal Pictures

Une trahison mise au jour par une montre Fitbit

Nadia avait synchronisé sa montre Fitbit avec celle de son petit ami afin de suivre leurs performances sportives respectives. Un matin, elle reçoit une notification indiquant qu’il a perdu plus de 500 calories dans la nuit, alors qu’il était censé être avec des amis. Elle en conclut que son petit ami l’a trompée et a eu des rapports sexuels avec une autre, chose qu’il reconnaîtra par la suite.

