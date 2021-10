L’apirateur balai Dyson V8 Animal +est à moins de 300 €

Chez Boulanger, c’est le moment de profiter de ce bon plan pour acheter cet aspirateur balai Dyson V8 Animal +. En effet, actuellement il passe à 299 € au lieu de 369 € soit une réduction de presque 20 %. Faites vite pour en bénéficier car les stocks vont certainement très vite partir.

L’aspirateur balai Dyson V8 Animal + est à petit prix chez Boulanger

Les produits de la marque Dyson sont onéreux, il est donc judicieux d’attendre les promotions pour acheter un balai aspirateur. Chez Boulanger c’est d’une remise de 18 % dont vous allez pouvoir profiter pour faire quelques économies. En effet, l’aspirateur balai Dyson V8 Animal + est donc à 299 € au lieu de 369 € soit une économie de 70 €. Autre bonne nouvelle, vous n’aurez pas de frais supplémentaires pour la livraison, que ce soit en magasin, en point relais ou à votre domicile.

Concernant le produit en question, sachez qu’il peut passer sur tous types de surfaces et qu’il s’adaptera à votre sol pour le nettoyer au mieux. Si vous avez des animaux, le balai aspirateur Dyson V8 Animal + sera particulièrement efficace. Côté autonomie, il peut fonctionner durant 40 minutes maximum et son moteur numérique de 110 000 tours/minute et ses 14 cyclones vont produire une puissante force centrifuge capable de retenir les grosses poussières, mais aussi les fines particules.

Toutefois, si vous êtes à la recherche d’un robot qui travaille de façon autonome, prenez le temps de consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots.