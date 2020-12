L’Apple Car pourrait bien arriver en 2024 avec une batterie révolutionnaire

Apple tarde à se lancer dans la course des véhicules autonomes. La firme à la pomme travaille depuis un moment sur l’automobile connectée, notamment avec sa technologie de clé digitale. Plutôt discret sur la sortie effective d’une voiture autonome maison, Apple travaille pourtant bel et bien sur ce projet. Le géant californien a même débauché des ingénieurs de Tesla l’an dernier. D’après un rapport récent, il semblerait que le développement de l’Apple Car ait atteint un stade avancé, malgré le peu d’informations filtrant à son sujet. La voiture autonome pourrait en effet être commercialisée dès 2024.

Crédits : Pixabay

Après avoir révolutionné la téléphonie, Apple s’apprête donc à tenter le même tour de force sur le secteur de l’automobile. En revanche, la tâche sera rude puisque la concurrence dans ce milieu est particulièrement nombreuse et féroce, et possède une certaine avance sur Apple. Un challenge qui ne devrait pas ralentir le géant de la tech, avide de se placer sur les secteurs stratégiques. La conception de l’Apple Car serait en effet non seulement toujours d’actualité, mais à un stade de développement avancé, qui la rendrait commercialisable dès 2024. La voiture embarquerait une batterie créée spécialement par les ingénieurs d’Apple.

Apple Car : le projet de voiture autonome rebooté grâce à de bons résultats sur la partie logicielle ?

Cette batterie aurait des propriétés nouvelles qui permettraient de réduire significativement les coûts de production et augmenter l’autonomie. Du côté du design, absolument rien n’a filtré à l’heure actuelle, on ne sait donc rien du tout au sujet du look de l’Apple Car. Cependant, le rapport affirme qu’Apple aurait commandé des pièces à un fournisseur automobile. Une indication forte sur les projets d’Apple. Malgré une réduction des effectifs dédiés au projet, Apple semble donc continuer dans son idée de voiture autonome.

Le projet de véhicule autonome, baptisé « Titan » en interne, a débuté en 2014 et semble donc bien progresser. Apple avait alors commencé la conception d’un véhicule autonome à partir de zéro. L’entreprise avait par la suite décidé de concentrer ses efforts de R&D sur la partie logicielle, plutôt que la création complète d’un véhicule. Il semble donc qu’Apple ait reconsidéré cette possibilité après des progrès probablement suffisamment satisfaisants pour envisager la commercialisation d’un véhicule maison.

Source : Macrumours