L’Apple Watch compte 100 millions d’utilisateurs dans le monde

Depuis sa sortie en 2015, l’Apple Watch a progressivement gagné en popularité. Elle est devenue la montre connectée la plus populaire dans le monde. Le modèle actuel est l’Apple Watch Series 6 qui est sortie l’année dernière avec un oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. D’ici trois semaines, la firme de Cupertino devrait présenter l’Apple Watch Series 7. D’ailleurs, des rendus en fuite ont révélé son nouveau design.

L’Apple Watch – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Le cycle de sortie annuel de l’Apple Watch renforce sa popularité auprès des utilisateurs. Selon un rapport de Counterpoint Research, l’Apple Watch est actuellement portée aux poignets de 100 millions de personnes dans le monde, tous modèles confondus.

Apple est toujours le numéro 1 des expéditions de montres connectées, mais sa part de marché décline

D’après Counterpoint Research, « les expéditions mondiales de montres connectées au deuxième trimestre de cette année ont augmenté de 27 % par rapport à la même période l’année dernière ». Apple est toujours le numéro 1 des expéditions de montres connectées. Cependant, sa part de marché a légèrement baissé par rapport à l’année dernière. La raison ? La montée en puissance des marques indiennes et chinoises comme boAt, Noise et Mobvoi.

Le diagramme ci-dessous représente les parts de marché des différents constructeurs de montres connectées. C’est une comparaison entre le deuxième trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021. Aujourd’hui, les cinq plus grandes marques sont Apple, Huawei, Samsung, Imoo et Garmin. Comme vous pouvez le constater, Samsung et Garmin sont les seuls à avoir vu leur part de marché augmenter depuis l’année dernière. Celle des trois autres constructeurs a décliné au profit des nouvelles marques émergentes.

Les expéditions de montres connectées en 2020 vs 2021 à la même période – Crédit : Counterpoint Research

En ce qui concerne l’Apple Watch, Counterpoint Research a déclaré que : « la base d’utilisateurs de l’Apple Watch a franchi la barre des 100 millions pour la première fois au cours du trimestre terminé en juin, s’accaparant de la part du lion de la base d’utilisateurs de smartwatch dans le monde ». D’ailleurs, les États-Unis représentent plus de la moitié des utilisateurs de l’Apple Watch. L’année dernière, des braqueurs se sont servis de cette montre connectée comme un traceur pour voler 500 000 dollars dans le Connecticut.

Source : Ubergizmo