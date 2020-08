L’Apple Watch pourrait adopter le MicroLED dans quelques années pour remplacer l’OLED

Selon un rapport de DigiTimes, le président d’Epistar, un fabricant de dalles MicroLED censé travailler en étroite collaboration avec Apple, a affirmé que les vendeurs de smartwatch « montrent un intérêt » pour la technologie MicroLED. Cependant, son adoption prendra encore quelques années au moins.

Crédit : Apple

Le président d’Epistar, Lee Biing-jye, pense que le remplacement des technologies existantes technologies le MicroLED aura lieu entre trois et quatre ans. Il se trouve qu’Epistar a réussi à obtenir des résultats positifs en s’aventurant dans le développement du microLED. Il est possible que la société ait reçu une aide d’Apple à cet égard. En effet, le géant de Cupertino aurait construit une troisième usine à Taiwan, qui est le lieu d’exploitation d’Epistar.

Les écrans MicroLED permettent d’obtenir des niveaux de contraste extrêmement élevés comme les écrans OLED. Ils sont également capables soit de produire plus de lumière, soit de fournir la même luminosité à l’écran avec une consommation d’énergie nettement inférieure. En raison de son architecture, la technologie MicroLED peut être incorporée dans des appareils beaucoup plus fins. Cela signifie que nous pourrions voir à l’avenir les Apple Watch devenir beaucoup plus petites.

Pour l’instant, tous les yeux sont tournés vers l’Apple Watch Series 6

Apple devrait présenter en fin d’année sa nouvelle montre connectée, aux côtés des futurs iPhone 12. Côté design, il ne devrait pas y avoir de nouveauté, elle reprendrait celui de l’Apple Watch Series 5. Elle serait également dotée d’un capteur qui pourrait mesurer avec précision la tension artérielle. Enfin, celle-ci aurait pour la première fois un capteur d’empreintes Touch ID, comme les précédents iPhone, qui se situerait dans la couronne ou sous l’écran.

Source : digitimes