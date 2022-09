L’Apple Watch Pro sera équipée d’un nouveau bouton mystérieux

Crédit : 91mobiles

Tous les yeux sont forcément braqués sur l’iPhone 14 qui sera la star de la prochaine keynote d’Apple prévue mercredi soir. Mais la Pomme fera également la part belle à ses montres connectées. Il se murmure notamment qu’une Apple Watch moins onéreuse que l’Apple Watch SE sera dévoilée demain. Et outre l’Apple Watch Series 8, Apple devrait lancer un nouveau modèle baptisé Apple Watch Pro.

Orientée sports extrêmes, cette nouvelle itération plus robuste et plus large coûterait près de 1000 euros. L’Apple Watch « Extreme Sports » bénéficierait d’un écran de 2 pouces de diagonale, d’une autonomie accrue et d’un boîtier de protection métallique plus solide.

Les fichiers CAD dévoilés par 91mobiles permettent notamment de se faire une idée de ses courbes. Les plus observateurs ont immédiatement été interpellés par la présence d’un nouveau bouton sur le coté opposé de la couronne numérique et du bouton multitâche. Mais à quoi peut-il servir ?

Apple Watch Pro : un nouveau bouton libre

Les rendus dévoilés ont été authentifiés par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Ce fin connaisseur de la firme à la pomme a en outre révélé que le nouveau bouton serait « probablement programmable » afin que le porteur puisse choisir son rôle, « par exemple, lancer une application, une fonctionnalité ou un entraînement spécifique ». Un ajout bienvenu qui devrait séduire ses futurs utilisateurs.

Apple n’a pas confirmé l’existence de cette première version pro de sa montre intelligente. Mais il y a eu tellement de fuites sur ce nouveau modèle que l’absence de l’Apple Watch Pro à la conférence serait une surprise majeure.

De son côté, l’Apple Watch Series 8 ne sera pas disponible en autant de coloris que sa grande sœur, l’Apple Watch Series 7. Le rouge sera notamment différent par rapport à la couleur habituelle. Dans le même temps, les derniers stocks d’Apple Watch Series 3 s’écoulent avant la sortie du nouveau modèle.