L’Apple Watch Series 5 est à 379 € sur Amazon

En achetant l’Apple Watch Series 5 sur Amazon, c’est une économie de pas moins de 130 € que vous pourrez faire.

Apple Watch Series 5 : 130 € de remise chez Amazon

Si vous recherchiez une montre connectée, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. L’Apple Watch Series 5 y bénéficie d’une belle remise de 130 €.

Pour ce tarif, la montre connectée peut surveiller votre fréquence cardiaque, elle vous prévient quand il y a trop de bruit dans votre environnement, elle suit vos performances physiques, elle vous fait écouter vos morceaux favoris, elle sert de boussole et elle peut vous permettre de télécharger de nombreuses applications depuis son AppStore. Bon à savoir, elle donne également l’heure…

Montres connectées : les meilleurs smartwatches de 2021

Concernant ses performances, elle est équipée d’un processeur S5, d’un écran Retina OLDED LTPO, du GPS, d’une puce sans fil W3 et d’un haut parleur. Elle dispose d’une capacité de stockage de 32 Go, du Bluetooth 5.0, du wifi, d’une batterie rechargeable avec une autonomie de 18 heures et d’une étanchéité de 50 mètres.

Ce bon plan a certainement une durée limitée il ne faudra donc pas perdre trop de temps pour effectuer votre commande. La livraison sera bien évidemment offerte.