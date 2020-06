L’armée de l’Air Américaine prépare un combat entre humains et IA

L’armée de l’Air explore depuis longtemps la manière dont l’intelligence artificielle (IA) pourrait l’aider dans ses opérations. En 2016, l’IA de combat a vaincu certains des meilleurs experts tactiques de l’Air Force. Les chercheurs travaillent à présent sur un drone autonome conçu pour abattre un avion piloté. Ce drone serait prévu pour juillet 2021.

Crédit : USA AIR Force

Avions de chasse et drones

D’après le magazine Air Force, le laboratoire de recherche de l’Air Force (AFRL) développe un avion de chasse autonome depuis 2018. L’AFRL planifierait d’abord d’utiliser la technologie d’apprentissage automatique dans des avions moins avancés, tels que le F-16, avant de passer à des modèles plus récents, comme le F-22 ou le F-35.

Un projet militaire secret

Etant donné qu’il s’agit d’un projet militaire, les détails restent flous. Cependant, le lieutenant-général Jack Shanahan, chef du Centre commun d’intelligence artificielle du Pentagone, a déclaré que l‘AFRL repousse les limites de l’IA dans le domaine militaire. Il a ajouté à cela que l’équipe est convaincue que la « machine pourra aisément battre l’humain. »

Toutefois, Shanahan a déclaré que l’Air Force ferait bien de tenir compte des récits d’avertissement des autres domaines de l’innovation autonome. Il note qu’il n’existe aucun véhicule entièrement autonome sur les routes aujourd’hui, et que toutes les avancées technologiques ne se sont pas soldées en réussite. Avant de crier victoire, il faudrait attendre les résultats. Le lieutenant est pourtant très confiant. En effet, l’Air Force Américaine a une expérience notable dans le domaine des innovations et de l’IA. L’un de ses projets le plus épatants est le drone Wingman Skyborg, qui vise à créer un système qui vient en aide aux pilotes grâce à l’IA. L’armée américaine se prépare déjà à ajouter le machine Learning à tous les domaines d’opérations, de la maintenance à la stratégie de combat.

Source : Engadget