L’arnaque de l’urgence familiale, l’explosion d’un prototype de l’ISS, mauvaises nouvelles pour Skeleton Crew : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap. Attention à cette nouvelle arnaque concernant l’urgence familiale. L’explosion du prototype d’Orbital Reef et des mauvaises nouvelles pour la série Skeleton Crew, à venir sur Disney+ l’année prochaine.

L’arnaque de l’urgence familiale : mais que se passe-t-il ?

Une arnaque très prisée dans les pays anglo-saxons commence à sévir dans nos contrées. L’attaquant adresse un message à sa cible en se faisant passer pour un proche ayant cassé son téléphone. Il demande ensuite immédiatement de l’argent à sa victime.

L’explosion du prototype d’Orbital Reef

La station spatiale gonflable imaginée par la société privée Sierra Space a explosé sous les yeux attentifs de toute l’équipe technique du projet. L’explosion de ce module d’un nouveau genre était, en réalité, un test pour permettre aux ingénieurs de connaître la résistance de leur invention à différents systèmes physiques.

Star Wars Skelton Crew : un environnement de travail terrible pour les employés

Actuellement, plusieurs séries Star Wars sont en cours de développement chez Disney et Lucasfilm. On citera Ahsoka, la saison 3 de The Mandalorian, mais aussi The Acolyte et Skeleton Crew. Cette dernière est impactée par de multiples problèmes de production et de logistique qui pourraient repousser sa date de sortie.

