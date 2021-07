L’aspirateur balai Dyson V11 Outsize avec station offerte est à 599 € chez Cdiscount

Les produits de la marque Dyson ont un coût, vous le savez certainement. Il est donc préférable de bénéficier des réductions dès que possible. Chez Cdiscount, l’aspirateur balai Dyson V11 Outsize avec sa station d’accueil est actuellement à 599,99 € au lieu de 824 €.

Dyson V11 Outsize son prix est en baisse chez Cdiscount

Chez Cdiscount, l’aspirateur balai Dyson V11 Outsize bénéficie d’un prix très attractif puisque vous allez pouvoir obtenir une réduction de 224 € sur votre facture. Pour la somme totale de 599,99 €, vous recevrez le balai aspirateur V11 ainsi que ses accessoires, mais également la station d’accueil du Dyson V11.

Les produits de la marque Dyson sont maintenant bien connus de tous, leur qualité et leur fiabilité sont des éléments qui attirent, mais souvent c’est le prix qui freine. En effet, le balai Dyson V11 Outsize est intelligent, il va nettoyer tous vos sols tout en s’adaptant au type de surface lors du passage. Son autonomie peut aller jusqu’à 60 minutes, mais à savoir qu’elle est susceptible de varier selon la puissance utilisée pendant le nettoyage.

La version Outsize permettra de nettoyer des surfaces plus importantes grâce à la brosse principale plus large de 25 % et à la capacité du volume supérieur de 150 % au modèle V11. L’aspirateur est livré avec sa station d’accueil, ce qui vous permettra d’accrocher votre balai directement au mur de votre choix.