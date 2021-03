L’aspirateur-balai Dyson V11 Parquet Extra est à 499 €

Alors qu’il vient à peine de sortir, le balai aspirateur Dyson V11 Parquet Exra bénéficie déjà d’une belle réduction de 100 € chez Boulanger. Son prix passe donc de 599 € à 499 €.

Le balai aspirateur Dyson V11 profite d’une réduction de 100 €

Envie de découvrir ce modèle de la marque Dyson tout en profitant d’une belle remise ? C’est le moment de profiter de cette offre chez Boulanger. Toutefois avant de vous lancer vous avez certainement envie d’en savoir plus sur cet aspirateur.

Le V11 de Dyson est conçu pour aspirer vos sols, vos meubles mais aussi les hauteurs. Grâce à cet aspirateur balai qui fait également aspirateur à main vous allez pouvoir passer sur toutes vos surfaces et vos meubles, la poussière n’a qu’à bien se tenir dans votre intérieur.

Avec son moteur Hyperdynium 125 000 tours/minutes et la technologie Radial Root et ses 14 cyclones qui génèrent une force de 79 000 gr, la poussière va être projeter dans le bac sans obstruer le filtre. L’autonomie est de 60 minutes pour une charge de 4,5 heures. Côté matériel il est bien équipé puisqu’il est livré avec le chargeur, un long suceur avec détachement facile, un clip de rangement, un rouleau de nettoyage doux, une mini brosse douce, un support mural, une mini brosse motorisée et un accessoire deux en un.