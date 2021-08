L’aspirateur iRobot Roomba 981 est au prix exceptionnel de 399 €

Si vous êtes à la recherche d’un allié dans votre combat contre la poussière, c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Amazon. En effet, actuellement le robot aspirateur intelligent iRobot Roomba 981 est à 399 € au lieu de 568 €. On peut préciser que lors de sa dernière promo il était affiché à 429 €. Vous faites une économie supplémentaire de 30 €.

iRobot Roomba 981 est à petit prix chez Amazon

Bonne nouvelle puisque grâce à l’achat de ce robot aspirateur intelligent, vous n’aurez plus besoin de perdre du temps à vous charger de cette corvée. A distance, avec simplement votre smartphone et l’application iRobot Home vous pourrez donner vos directives et votre robot obéira. A vous de choisir quand vous souhaitez mettre en route votre robot et surtout les zones à nettoyer, le robot se chargera d’adapter sa puissance et de contourner les divers objets de votre intérieur. Ainsi le nettoyage sera efficace et il ne vous restera plus qu’à vider régulièrement le compartiment qui retient les saletés.

Autre bonne nouvelle, si vous possédez l’assistant intelligent Alexa sachez que le robot est compatible. Vous pourrez donc directement donner vos ordres à Alexa qui se chargera de les faire appliquer. Pour l’autonomie, sachez que vous pouvez compter sur 120 minutes de nettoyage, mais attention cette durée est susceptible de varier selon la puissance utilisée par le robot.

Toutefois, n’hésitez pas à prendre le temps de consulter notre comparatif sur les meilleurs aspirateurs robots avant de valider votre panier.