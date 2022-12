L’aspirateur robot Mop 2 Xiaomi exceptionnellement à prix mini chez AliExpress

AliExpress vous propose en ce moment une réduction exceptionnelle sur un aspirateur robot Xiaomi ! Découvrez son prix et le code promo dans cet article.

Voir l’offre chez AliExpress

Vous aimeriez un logement toujours propre, et ce, sans vous fatiguer ? AliExpress a pensé à vous et vous propose un aspirateur robot très performant à prix réduit ! Vous pouvez ainsi jouir d’une liberté totale tout en profitant de sols plus propres que jamais !

En vous rendant rapidement chez AliExpress, vous pouvez en effet profiter de l’aspirateur robot Mop 2 Xiaomi pour seulement 214,88€ au lieu de 239,88€. Pour profiter de cette réduction exceptionnelle, vous devez ajouter le produit à votre panier et ensuite inscrire le code promo HDFR25.

En commandant l’aspirateur chez AliExpress, vous êtes livré gratuitement en seulement 5 jours. Il est expédié depuis l’Espagne.

Tous les avantages du Xiaomi Mop 2

Avec le Xiaomi Mop 2, vous profitez d’un aspirateur robot performant qui saura répondre à tous vos besoins ! Il peut aspirer vos poussières, même les plus fines, grâce à sa puissance d’aspiration de 2800PA. Mais ce n’est pas tout ! Il propose aussi de remplacer votre serpillière et peut vibrer jusqu’à 10 000 fois par minutes pour enlever toutes les tâches sur vos sols, même les plus tenaces.

Grâce à cet aspirateur, vous bénéficiez d’un nettoyage profond avec la suppression de 99,9% des bactéries et de toutes les odeurs !

Parmi ses technologies innovantes, on félicite également :

Son capteur de collision grâce à une technologie laser.

Sa technologie de laser ld pour une cartographie rapide de votre logement.

La possibilité de personnaliser vos plan de nettoyage, pièce par pièce.

Il peut ainsi nettoyer tout votre logement, même dans l’obscurité et peut prendre en charge les logements de toutes tailles, avec ou sans étage !

L’aspirateur robot Xiaomi Mop 2 est vendu chez AliExpress par la boutique Espian Appliance Tech qui bénéficie de 91,2% d’avis positifs. Vous pouvez ainsi commander sur cette boutique sans vous soucier de rien !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.